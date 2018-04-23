Без шашлыка и пала травы: Казанцам напомнили правила противопожарного режима 

С 25 апреля в Казани начнет действовать особый противопожарный режим. Он установлен до 15 мая. В течение нескольких недель в столице Татарстана запрещено сжигать мусор и сухую траву, а также жарить шашлыки на открытом воздухе — впрочем, как и готовить другую пищу. Запрещены открытые костры и мангалы. Пиротехникой не советуют пользоваться в лесах, скверах, парках и на граничащих с лесом территориях. В противном случае, придется заплатить штраф. Сумма штрафа за нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц составит 4 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, объявлено в ходе делового понедельника, 23 апреля. Кроме того, дачникам и садоводам напомнили о необходимости очищать территорию шириной не меньше 10 метров от сухих веток и травы. Убрать придется и валежник. Другой вариант — установить противопожарный барьер не менее 0,5 метра.