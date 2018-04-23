Суд подтвердил решение Роспотребнадзора о незаконности ограничений при продаже подарочных карт в ЦУМе

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию управления Роспотребнадзора по Москве в правомерности привлечения ОАО «Торговый Дом „ЦУМ“ за установленные ограничения на возврат подарочной карты и оставил в силе решение ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

»Управлением Роспотребнадзора по Москве в январе 2018 г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении ОАО «Торговый Дом „ЦУМ“ по адресу: ул. Петровка, д. 2 по жалобе потребителя на отказ продлить срок действия подарочной карты. Потребитель находился на лечении и не мог воспользоваться подарочной картой в определенный продавцом срок. При проверке установлены факты включения в регламент использования подарочных карт, утвержденный генеральным директором ОАО „Торговый Дом „ЦУМ“, условий, ущемляющих права потребителей: ограничение прав потребителей на возврат приобретенной карты и возврат денежных средств, уплаченных за нее, а также право на одностороннее изменение регламента, вплоть до отмены действия карт“, — говорится в сообщении.

Как уточняется, п. 1.3 регламента устанавливает, что средства, уплаченные клиентом за приобретение карты, являются задатком за приобретение товаров. Отмечается, что в соответствии со ст. 380 Гражданского кодекса Российской Федерации задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. В соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса Российской Федерации если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Данная информация о том, что уплаченная денежная сумма за карту не возвращается, в регламенте не указана, но следует из норм Гражданского кодекса РФ.

»Таким образом, ограничено право потребителя на возврат приобретенной карты и возврат денежных средств ранее уплаченных за нее. Кроме того при заключении договоров купли-продажи подарочных карт до сведения потребителей в наглядной и доступной форме не доводится необходимая и достоверная информации об условиях использования подарочной карты», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в связи с включением в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, ОАО «Торговый Дом „ЦУМ“ был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. Не согласившись с постановлением управления Роспотребнадзора по Москве о назначении административного наказания, общество обжаловало это постановление в Арбитражном суде Москвы.

»Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Роспотребнадзора, ОАО «Торговый Дом „ЦУМ“ отказано в признании незаконным и отмене постановления управления Роспотребнадзора по Москве», — резюмировали в пресс-службе.