В управлении культуры мэрии Ростова сменился начальник

В мэрии Ростова-на-Дону — кадровые перестановки. Пост начальника управления культуры покинула Людмила Лисицына, проработавшая на этой должности 20 лет.

— Александр Доманов пока что — исполняющий обязанности руководителя, — рассказал 161.ru источники в городской администрации.