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В управлении культуры мэрии Ростова сменился начальник
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В управлении культуры мэрии Ростова сменился начальник 

161.ru 48 минут назад
Фото: 161.ru
В мэрии Ростова-на-Дону — кадровые перестановки. Пост начальника управления культуры покинула Людмила Лисицына, проработавшая на этой должности 20 лет.
— Александр Доманов пока что — исполняющий обязанности руководителя, — рассказал 161.ru источники в городской администрации.
Александру Доманову 36 лет, он окончил факультет технологии и предпринимательства педагогического института ЮФУ. Работал в Министерстве культуры Ростовской области на должности начальника отдела управления музеями, библиотеками культурно-досуговыми учреждениями.
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