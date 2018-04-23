В управлении культуры мэрии Ростова сменился начальник 

В мэрии Ростова-на-Дону — кадровые перестановки. Пост начальника управления культуры покинула Людмила Лисицына, проработавшая на этой должности 20 лет.
— Александр Доманов пока что — исполняющий обязанности руководителя, — рассказал 161.ru источники в городской администрации.
Александру Доманову 36 лет, он окончил факультет технологии и предпринимательства педагогического института ЮФУ. Работал в Министерстве культуры Ростовской области на должности начальника отдела управления музеями, библиотеками культурно-досуговыми учреждениями.