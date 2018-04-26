Как работники воронежской «скорой» добились повышения зарплат

Как уже сообщала «РГ», в марте часть сотрудников скорой в Воронеже начала работать строго по правилам, отказываясь отправляться на вызовы по одному — без помощника. При этом активисты отправили в адрес президента РФ письмо, требуя проверить соблюдение майских указов: по их словам, зарплату медиков довели до средней по региону лишь формально, за счет того, что многие специалисты работают на полторы-две ставки.

Акция вызвала широкий резонанс. Руководство облздрава встретилось с медиками, чтобы выслушать их аргументы.

— Чтобы заработать более или менее приемлемую сумму в 27-30 тысяч рублей, люди вынуждены работать на полторы ставки в неукомплектованной бригаде — в одиночку «тянуть» все вызовы. Хотя при таком раскладе даже сердечно-легочную реанимацию практически невозможно провести эффективно. Для этого нужны хотя бы двое. Ситуация не меняется годами. Люди измучены! — пояснил фельдшер скорой помощи Советского района Михаил Пестунов. — С Коминтерновской подстанции за два прошлых месяца уволилось 18 человек. Они уходят, потому что не получают зарплату, на которую могли бы жить.

Медики были вынуждены работать в неукомплектованной бригаде на полторы ставки — в одиночку «тянуть» все вызовы

Специальная комиссия проверила работу подразделений станции скорой медпомощи в Воронеже. Выяснилось, что в учреждении нет коллективного договора и допсоглашений к трудовым контрактам, которые позволяли бы вводить дополнительные выплаты за работу в неукомплектованных бригадах. Фонд оплаты труда планировался некорректно, сотрудникам не разъясняли порядок начисления стимулирующих надбавок. Проверка лишний раз высветила дефицит среднего медперсонала, нехватку санитарных автомобилей и изношенность всей материально-технической базы скорой.

— В рамках текущего финансирования станции фонд оплаты труда сотрудников выездных бригад и диспетчеров увеличен на 20 процентов. Дополнительно из регионального бюджета решено выделить еще порядка 10 процентов, — сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. — Планируется увеличить объем госзадания на оказание скорой медпомощи по заболеваниям, не включенным в ОМС, оформление лицензии на оказание неотложной помощи, подписание колдоговора и допсоглашений.

В штатное расписание станции скорой помощи в Воронеже ввели 30 ставок для среднего медперсонала. Полностью дефицит кадров не исчезнет, но часть бригад доукомплектовать все же удастся. Готовить кадры будут в рамках целевой переподготовки по договору с профильными колледжами.

Власти обещали также по возможности улучшить бытовые условия для выездных бригад скорой, обновить парк санитарных автомобилей, а в перспективе пятилетки — построить три подстанции: на Московском проспекте, в Центральном районе и Отрожке.

Прямая речь

— Значимых сбоев в обслуживании вызовов граждан в связи с проблемами на станции не произошло. Масштабы недовольства сильно преувеличены — лишь некоторые специалисты отказывались выезжать в составе однофельдшерских бригад. Формально они правы, однако часть вызовов один фельдшер вполне может обслуживать. Выход — оформление для станции в Воронеже лицензии на неотложную помощь. Это позволит дифференцировать вызовы: на экстренные будет выезжать полностью укомплектованная бригада, а на неотложные — один специалист. Необходимо заключить коллективный договор, прописав в нем условия распределения вызовов, оплаты труда и стимулирующих выплат.

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