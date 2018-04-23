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Москвичи могут узнать график отключения горячей воды
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Москвичи могут узнать график отключения горячей воды 

Каховка 55 минут назад
Фото: Каховка
График сезонного отключения горячей воды можно посмотреть на портале mos.ru. Онлайн-сервис позволяет найти даты отключения во всех домах столицы. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Сервис доступен всем пользователям. Для того, чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды, нужно на сайте mos.ru зайти в раздел «Инструкции», выбрать категорию «Дом и двор», а потом — инструкцию «График отключения горячей воды в Москве». Пользователю достаточно ввести в поле поиска название улицы и номер дома, а система найдет даты и покажет срок отключения горячей воды. Дни отключения будут выделены красным цветом на календаре.
В Москве плановые отключения горячей воды в жилых домах проводятся с мая по конец августа. Продолжительность отключений не превышает десяти дней.
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