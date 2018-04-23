Си Цзиньпин призвал внедрять опыт провинции Чжэцзян при построении «прекрасного села» с улучшенной средой проживания

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — С призывом внедрять опыт провинции Чжэцзян при построении в стране «прекрасного села» с улучшенной средой проживания людей призвал генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин

Провинция Чжэцзян за 15 лет, с большим упорством и настойчивостью, основательно продвигаясь в осуществлении программы «Тысячи образцовых деревень», добилась впечатляющих успехов в улучшении окружающей среды в сельской местности, говорится в указании главы государства.

"Как я неоднократно заявлял, улучшение окружающей среды в сельской местности — задача для всех: и развитых, и менее развитых регионов, но при этом допускается применение разных стандартов", — заметил Си Цзиньпин.

По его словам, опыт и лучшие практики провинции Чжэцзян заслуживают внедрения в контексте реализации в стране трехлетней программы действий по улучшению среды проживания в сельских районах и национальной стратегии подъема села. Цель всего этого, подчеркнул глава государства, — укрепить у всех, кто проживает в сельской местности, «чувство приобретения и чувство счастья».

Восточная китайская провинция Чжэцзян приступила к реализации своей программы в 2003 году. По состоянию на конец 2017 года, работу по улучшению окружающей среды, включающую обеспечение эффективного контроля над стоками и бытовыми отходами, выполнили 27 тыс. деревень, или 97 проц. всех таких административно-территориальных единиц провинции. -0-