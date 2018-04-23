Делайте запасы: посёлок 21-го лесозавода и часть домов в Ломоносовском округе остались без воды

Сегодня с утра без воды остались жители поселка лесозавода № 21, частично в территорию «обезвоживания» попали обитатели Соломбалы, Ломоносовского округа и Маймаксы:

пр. Московский, 6;

ул. Смольный Буян, 24/2;

поселок лесозавода № 21;

на ул. Маймаксанская, 106 (до 16:00);

До 17 часов холодную воду отключили на ул. Гайдара, 30, 30/1, 32; с 9 до 16 часов — на ул. Шабалина, 19, 21.

Из-за ремонтов на сетях ТГК-2 с 9 до 15 часов отключается теплоснабжение по следующим адресам:

пр. Ломоносова, 183/4;

ул. Комсомольская, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 13, 15;

пр. Ломоносова, 291, 291/1, 293;

ул. Парижской коммуны, 6;

наб. Северной Двины, 2/1;

ул. Выучейского, 55, 55/1;

пр. Обводный канал, 32, 34.