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Делайте запасы: посёлок 21-го лесозавода и часть домов в Ломоносовском округе остались без воды
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Делайте запасы: посёлок 21-го лесозавода и часть домов в Ломоносовском округе остались без воды 

29.ru 54 минуты назад
Фото: 29.ru
Сегодня с утра без воды остались жители поселка лесозавода № 21, частично в территорию «обезвоживания» попали обитатели Соломбалы, Ломоносовского округа и Маймаксы:
пр. Московский, 6;
ул. Смольный Буян, 24/2;
поселок лесозавода № 21;
на ул. Маймаксанская, 106 (до 16:00);
До 17 часов холодную воду отключили на ул. Гайдара, 30, 30/1, 32; с 9 до 16 часов — на ул. Шабалина, 19, 21.
Из-за ремонтов на сетях ТГК-2 с 9 до 15 часов отключается теплоснабжение по следующим адресам:
пр. Ломоносова, 183/4;
ул. Комсомольская, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 13, 15;
пр. Ломоносова, 291, 291/1, 293;
ул. Парижской коммуны, 6;
наб. Северной Двины, 2/1;
ул. Выучейского, 55, 55/1;
пр. Обводный канал, 32, 34.
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