Что делать, если «плачут» пластиковые окна

С приходом весны ваше окно вдруг покрывается многочисленными капельками влаги, на подоконнике образуются лужи, в доме появляется сырость, а иногда и того хуже — плесень и грибок на откосах? Так как же понять, почему «плачут» окна, в чем причина и как бороться с проблемой?

Не всё так плохо

«Виноваты оконщики!» — вот первая мысль многих людей, которые задаются вопросом, почему запотевают окна в квартире. Но эта проблема возникает даже тогда, когда окна качественные и установлены идеально.

«Существует несколько причин, почему текут пластиковые окна. Самые распространенные — ошибки мастера при установке и монтаже конструкции, высокая влажность в комнате, ремонтные работы, препятствия возле окна, сломанная вентиляция», — поясняет строитель из Ханты-Мансийска Анатолий Левошко.

Даже если вы будете очень тщательно насухо протирать окно, вода все равно будет появляться на нем, иногда стекая струйкой на подоконник, оставляя разводы и небольшие лужицы. Что уж говорить, неприятно.

«Я очень просто решила эту проблему: по всему периметру открытого окна есть маленькие дырочки в пластике для вентиляции, я туда затолкала вату — автоматом все исчезло. А по-хорошему надо бока снять и вокруг стеклопакета заложить утеплитель», — рассказывает жительница Нижневартовска Александра Вторушена.

Оптимальный способ противостоять образованию конденсата на пластиковых окнах — добиться равномерного распределения влажности и температуры воздуха в помещении. По санитарно-гигиеническим нормам, оптимальная температура воздуха должна быть не ниже 20 °C градусов, а относительная влажность — не выше 45%. Не забывайте регулярно, как минимум три раза в день, проветривать комнату.

Специалисты советуют, если вы только планируете поставить пластиковые окна, выбирайте оконные рамы с максимально толстым профилем, чтобы уменьшить заглубление. Вы потеряете, вернее сказать, не приобретете всего пару сантиметров подоконника, но хлопот у вас точно будет значительно меньше. Кроме того, стоит заказывать тройной, а не двойной стеклопакет. Подойдет также двойной с еще одним дополнительным стеклом. В таком случае у вас будет абсолютная шумоизоляция, а стекла не промерзнут даже в сорокаградусный мороз.

Как избежать обмана?

Столкнувшись с проблемой плачущих окон, многие из нас начинают обвинять поставщиков-производителей в обмане. Именно поэтому стоит в первую очередь выбирать окна хорошего качества. Это непростая задача, где надо учесть множество факторов. В настоящее время не составляет большого труда найти фирму, занимающуюся изготовлением и установкой окон. Но далеко не все они ответственно выполняют взятые на себя обязательства. А ведь от качества окна и соблюдения всех правил монтажа зависят тепло и комфорт вашего дома.

«Недавно заказывал пластиковые окна на балкон. При замере мне предложили несколько вариантов остекления, причем не навязывали самое дорогое решение. Дату монтажа оговорили заранее на удобное для меня время. Монтажники сработали слаженно и аккуратно, после монтажа убрали за собой строительный мусор», — оставил положительный отзыв на сайте фирмы поставщика житель Сургута

Конечно же, для любого покупателя самыми важными характеристиками продукта являются цена и качество. Цена пластикового окна складывается из цены рамы (профиля), фурнитуры и стеклопакета. Качество готового окна определяет все, из чего собирают окно, это и профили, и стекла, и фурнитура.

Чтобы избежать обмана, лучше самому внимательно проверять документы, например, при оформлении заказа на производство и монтаж пластикового окна должен быть указан перечень выполняемых работ, обозначение стандартов, которым должны соответствовать окна и монтажные швы. Особое внимание следует обратить на сроки выполнения работ, гарантию, цену, форму оплаты, а также качество и безопасность.

Парадокс, но то, что пластиковые окна текут, является подтверждением того, что установлены они в соответствии со всеми требованиями: окна полностью герметичны и надежно защищают ваше жилище от проникновения внутрь холодного воздуха.

Если заказ задержали

Для того чтобы с магазином не возникло спорных ситуаций, прежде чем подписывать договор, внимательно прочтите текст. Если у вас есть сомнения и разногласия, то лучше сразу обозначить все нюансы, а при отсутствии договоренностей заказ лучше не делать. Договор составляется в двух экземплярах — для покупателя и исполнителя. Внимательно проверьте приложения к договору, описания и чертежи ваших будущих окон. Помимо этого, в договоре указываются дата его заключения, контакты изготовителя, вид работы, сроки выполнения, ответственность исполнителя, гарантийные обязательства, цена, правила эффективного и безопасного использования окон. Оплата согласованной суммы обязательно подтверждается чеком.

Но что делать, если ваш заказ задержали изготовители? С такой ситуацией столкнулся житель Ханты-Мансийска Максим Петров . Чтобы грамотно разрешить конфликт с фирмой, он обратился в Роспотребнадзор , и специалисты дали грамотную консультацию. «В результате нашего конфликта мне удалось добиться хорошей скидки, за задержку заказа поставщик вернул 10 тысяч рублей», — рассказал покупатель.

Согласно закону «О защите прав потребителя» вы вправе выбрать новую дату заказа, потребовать скидку, уплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки, поручить выполнение заказа третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, отказаться от заказа или потребовать полного возмещения убытков. Ваши права сохраняются в ситуации, если окно установили, но после обнаружили недостатки, например, трещину. Вы также смело можете потребовать безвозмездного устранения недостатков, скидку, повторного выполнения работы, отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков или выплаты неустойки.

Если конфликт не удалось урегулировать мирным путем, то запаситесь терпением и бумагой. В первую очередь подготовьте письменную претензию в двух экземплярах, в которой укажите ваши требования, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей». Сделать это можно, если недостаток обнаружен в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, в пределах 2 лет со дня принятия выполненной работы.

В случае спора о причинах возникновения недостатков исполнитель обязан провести экспертизу за свой счет (если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока). Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы и в случае несогласия с ее результатами оспорить в суде.