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В Новом Уренгое работница свинофермы зарезала коллегу и легла спать
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В Новом Уренгое работница свинофермы зарезала коллегу и легла спать 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На Ямале произошло убийство на свиноферме. 32-летняя работница убила своего 44-летнего коллегу. В субботу обвиняемая и её жертва отдыхали в жилом вагончике и пили алкоголь.
Во время застолья собутыльники поссорились. Мужчина не стал провоцировать развитие конфликта и ушёл на свою половину. Рассерженная новоуренгойка не смогла отпустить обидчика просто так. Разъярённая свинарка схватила нож и ударила им оппонента в спину. Затем просто ушла спать, а холодное оружие спрятала. Раненный собутыльник не дожил до утра.
Сейчас правоохранители выясняют причины конфликта и все обстоятельства убийства. Подозреваемая работница свинофермы во всём созналась и готова сотрудничать со следствием. Расследование продолжается.
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