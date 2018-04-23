В Новом Уренгое работница свинофермы зарезала коллегу и легла спать

На Ямале произошло убийство на свиноферме. 32-летняя работница убила своего 44-летнего коллегу. В субботу обвиняемая и её жертва отдыхали в жилом вагончике и пили алкоголь.

Во время застолья собутыльники поссорились. Мужчина не стал провоцировать развитие конфликта и ушёл на свою половину. Рассерженная новоуренгойка не смогла отпустить обидчика просто так. Разъярённая свинарка схватила нож и ударила им оппонента в спину. Затем просто ушла спать, а холодное оружие спрятала. Раненный собутыльник не дожил до утра.

Сейчас правоохранители выясняют причины конфликта и все обстоятельства убийства. Подозреваемая работница свинофермы во всём созналась и готова сотрудничать со следствием. Расследование продолжается.