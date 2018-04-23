В Башкирии с рельсов сошел поезд с аммиачной селитрой

Неприятный инцидент произошел на железной дороге в Мелеузе . Поздним вечером в субботу, 21 апреля, здесь сошли с рельсов три вагона поезда ОАО «Минеральные удобрения».

На вызов прибыла оперативная группа МЧС по Башкирии . На месте выяснилось, что в составе поезда было 10 вагонов с гранулированной аммиачной селитрой. Три вагона с удобрениями сошли с рельс, но опрокинулся и рассыпал груз только один из них.

— Погибших и пострадавших нет. Аварийно-восстановительные работы проводила аварийная бригада завода ОАО «Минеральные удобрения», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Аммиачная селитра (или нитрат аммония) — минеральное удобрение, используемое в сельском хозяйстве для стимуляции выработки растениями «строительного материала». При попадании в почву в большом количестве выделяет азот. Избыток селитры убивает в земле микрофлору. Нитрат аммония относят к малоопасным веществам.