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В Обручевском районе ЮЗАО появится новая зона отдыха
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В Обручевском районе ЮЗАО появится новая зона отдыха 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
К концу нынешнего лета обручевцы получат новую пешеходную зону, которая станет продолжением территории, благоустроенной в прошлом году в кварталах 37 и 38.
Кварталы 37 и 38 (между Ленинским проспектом, улицами Новаторов и Обручева) — яркий показатель того, как мир унылых пятиэтажек может преобразиться в современный, удобный для жизни микрорайон с насыщенной и разнообразной инфраструктурой. В минувшем году здесь были благоустроены пешеходные зоны вдоль улицы Эльдара Рязанова и от дома 34-7 на улице Новаторов до дома 5А на улице Обручева. В планах 2018 года — продолжение заданной линии: от дома 11-3 на улице Обручева до дома 11А на той же улице. В итоге получится, что горожане смогут по прямой прогуляться от Воронцовского парка до улицы Обручева, причем здесь будут обустроены как места для «тихого отдыха», так и спортивные площадки, а также игровые зоны для детей.
В настоящее время будущая пешеходная зона представляет собой освобожденный от уродливых построек и подготовленный к работам пустырь. Работы по благоустройству охватят в общей сложности 4,6 га территории. При сохранении уже существующих детских площадок появятся три дополнительные, включающие в себя канатно-игровой комплекс с пятью разнообразными элементами, а также две площадки для самых маленьких. Кроме того, в новой пешеходной зоне появится 27 садово-парковых диванов и столько же урн, а также «пушкинские» фонари, аналогичные тем, что были установлены на пешеходных зонах в прошлом году. Дорожно-тропиночная сеть из тротуарной плитки займет общую площадь 1200 кв. м. И наконец, в процессе благоустройства рядом с пешеходной зоной появятся дополнительные парковочные карманы на 12 машиномест.
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