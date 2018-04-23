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В Совфеде заявили о готовности поддержать реформирование ООН
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В Совфеде заявили о готовности поддержать реформирование ООН 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с государствами-членами ООН, с генсеком ООН, в том числе в интересах реформирования организации, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил о необходимости реформы в организации и в ее Совбезе.
"Я не имел пока возможности ознакомиться с полным текстом заявления, но если его содержание передано в основных чертах правильно, то можно констатировать, что дается достаточно верная и справедливая оценка состояния дел, и с ней, увы, приходится соглашаться", — сказал Косачев.
Но отсутствует самое главное, добавил он — анализ того, почему такая ситуация стала возможной. «А это произошло исключительно в силу последовательного и осознанного размывания роли и функций ООН и ее Совета Безопасности со стороны Запада», — отметил сенатор.
Западу, прежде всего США, не нужна ООН в ее нынешнем виде — отстаивающая международное право и коллективные механизмы принятия решений в сфере войны и мира, сказал Косачев. «Поэтому генеральному секретарю ООН можно порекомендовать сосредоточить свои усилия на консолидации позиций большинства стран-членов ООН, действующих исключительно в соответствии с уставом организации, и добиваться того, чтобы любые нарушения этого устава встречали осуждение международного сообщества», — подчеркнул он.
И в этом Россия, всегда и безусловно соблюдающая устав, «готова к всеобъемлющему сотрудничеству и с другими государствами-членами ООН, и с генеральным секретарем, в том числе в интересах реформирования организации», заключил политик.
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