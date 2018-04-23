Жителям Екатеринбурга раздадут георгиевские ленточки перед 9 мая 

В Екатеринбурге стартует акция «Георгиевская ленточка». Свердловчане смогут не только бесплатно получить символ Дня Победы, но и узнать об истории его происхождения, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
По всей России акция «Георгиевская ленточка» стартует с 24 апреля. Волонтеры будут раздавать ленточки прохожим и рассказывать об их истории. Получить георгиевскую ленту можно будет завтра, с 12 часов, сразу в нескольких местах Екатеринбурга: на улицах и в учебных заведениях. Так, волонтеры будут работать на улице Вайнера, площади 1905 года и площади Труда, на набережной рабочей молодежи возле ККТ «Космос» и около «Ельцин Центра», возле УрФУ, на Мира, 19, УрГЭУ, на 8 марта, 62, РАНХиГС, на 8 марта, 66, а также рядом с УрГУПС, на Колмогорова, 66.
Напомним, недавно стало известно о том, что на празднование Дня Победы в Екатеринбурге приедут Елена Ваенга и группа «Любэ». Кроме того, перед уральцами выступят актеры Мария Шукшина и Андрей Мерзликин, композитор и основатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко, уральский государственный академический русский народный хор, хор мальчиков «Созвездие», а также руководитель мотоклуба «Черные ножи» Михаил Головко.