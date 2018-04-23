Ещё
Жителям Екатеринбурга раздадут георгиевские ленточки перед 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Екатеринбурга раздадут георгиевские ленточки перед 9 мая 

АиФ Урал 41 минуту назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге стартует акция «Георгиевская ленточка». Свердловчане смогут не только бесплатно получить символ Дня Победы, но и узнать об истории его происхождения, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
По всей России акция «Георгиевская ленточка» стартует с 24 апреля. Волонтеры будут раздавать ленточки прохожим и рассказывать об их истории. Получить георгиевскую ленту можно будет завтра, с 12 часов, сразу в нескольких местах Екатеринбурга: на улицах и в учебных заведениях. Так, волонтеры будут работать на улице Вайнера, площади 1905 года и площади Труда, на набережной рабочей молодежи возле ККТ «Космос» и около «Ельцин Центра», возле УрФУ, на Мира, 19, УрГЭУ, на 8 марта, 62, РАНХиГС, на 8 марта, 66, а также рядом с УрГУПС, на Колмогорова, 66.
Напомним, недавно стало известно о том, что на празднование Дня Победы в Екатеринбурге приедут Елена Ваенга и группа «Любэ». Кроме того, перед уральцами выступят актеры Мария Шукшина и Андрей Мерзликин, композитор и основатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко, уральский государственный академический русский народный хор, хор мальчиков «Созвездие», а также руководитель мотоклуба «Черные ножи» Михаил Головко.
АиФ Урал: последние новости
Два свердловчанина стали миллионерами, купив лотерейный билет Свердловские депутаты не захотели отчитываться о своих доходах В Сети продают автограф Сталина для известного уральского фронтовика
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России294
Масляков резко пригрозил Светлакову310
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ563
Центр Еревана парализован136
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны272
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение