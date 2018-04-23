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В парке Монрепо приступили к восстановлению валунной ограды
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В парке Монрепо приступили к восстановлению валунной ограды 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В выборгском музее-заповеднике «Парк Монрепо» начались работы по восстановлению валунной ограды.
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе парка, ограда будет восстанавливаться на своих исторических местах до высоты около полутора метров, в зависимости от рельефа. Уточняется, что во времена баронов Николаи ограда не шла сплошной линией вдоль парка, в не были разрывы.
Сейчас строители восстанавливают ограду, собирая ее в основном из своих же родных камней, которые с годами выпали.
Ранее в Монрепо начали разбирать старинные печи. Напомним, срок окончания реставрационных работ в парке — 2019 год.
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