В парке Монрепо приступили к восстановлению валунной ограды

В выборгском музее-заповеднике «Парк Монрепо» начались работы по восстановлению валунной ограды.

Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе парка, ограда будет восстанавливаться на своих исторических местах до высоты около полутора метров, в зависимости от рельефа. Уточняется, что во времена баронов Николаи ограда не шла сплошной линией вдоль парка, в не были разрывы.

Сейчас строители восстанавливают ограду, собирая ее в основном из своих же родных камней, которые с годами выпали.

Ранее в Монрепо начали разбирать старинные печи. Напомним, срок окончания реставрационных работ в парке — 2019 год.