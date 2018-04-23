Эксперты опознали шесть погибших в авиакатастрофе Ан-148

Московской области завершилась процедура опознания шести погибших в авиакатастрофе Ан-148 «Саратовских авиалиний». Напомним, 11 февраля лайнер, вылетевший из аэропорта Домодево, потерпел крушение в Раменском районе. Воздушное судно направлялось в Орск . На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Минтрансе заявили, что рассматриваются все возможные версии происшествия — от погодных условий до человеческого фактора.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).