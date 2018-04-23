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Эксперты опознали шесть погибших в авиакатастрофе Ан-148
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Эксперты опознали шесть погибших в авиакатастрофе Ан-148 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Московской области завершилась процедура опознания шести погибших в авиакатастрофе Ан-148 «Саратовских авиалиний». Напомним, 11 февраля лайнер, вылетевший из аэропорта Домодево, потерпел крушение в Раменском районе. Воздушное судно направлялось в Орск. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
В Минтрансе заявили, что рассматриваются все возможные версии происшествия — от погодных условий до человеческого фактора.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Экспертиза останков остальных пассажиров и членов экипажа лайнера продолжается, пишет ТАСС
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