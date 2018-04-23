«В Приморье нет направленной политики, чтобы люди знали и читали книги местных писателей»

Когда-то Россия была самой читающей страной в мире. Однако в период расцвета информационных технологий книги перестали быть востребованными. Как отмечают представители книжных магазинов в Приморье, в последнее время отмечается не только выраженная стагнация, отсутствие роста по отрасли в целом, но и снижение объемов реализации.

В Международный день книги и авторского права корр. PRIMPRESS пообщался с приморскими писателями, чтобы узнать их мнение о книжном рынке в Приморском крае , и о том, насколько сложно сегодня региональному автору издать свою книгу.

«На издание книги нужны деньги — это вам любой писатель скажет. Издание происходит за счет собственных средств, — говорит председатель Приморского отделения Союза писателей России Александр Ткачук . — Меня очень беспокоит, что в этом смысле очень сложно молодым писателям, талантливым ребятам. В управлении культуры я неоднократно поднимал вопрос о пополнении библиотечных фондов книгами приморских авторов. В настоящее время мы отдаем свои книги в библиотеки на безвозмездной основе, хотя я знаю, что деньги на приобретение литературы библиотекам выделяются. Они закупают не очень качественную литературу в то время, как есть много замечательных приморских авторов. У нас в крае нет направленной политики, чтобы жители края знали и читали книги наших писателей».

Александр Ткачук также отмечает, что со сменой политического строя статус Союза писателей как творческого союза не дает больше возможности защитить свои права на книжном рынке края.

Слова Александра Ткачука подтверждает член Союза писателей Василий Литвин: «Я издал 15 книг, и все за свой счет. Раньше я ходил и предлагал свои книги на реализацию в магазины, но там не принимают. С некоторых пор по магазинам уже не хожу — чаще раздаю знакомым».

О капитализации издательского рынка говорит и член Союза писателей Елена Муковозова.

«Издательства очень плотно и качественно работают с теми, кто располагает достаточным количеством денежных средств, необходимых на оплату их услуг. Есть возможность найти спонсора, но его еще нужно убедить вложить средства в издание книги. Стоит отметить, что издание детских книг обходится дороже за счет наличия в них цветных иллюстраций. Моя первая публикация была в государственном издании «Молодые поэты Приморья». Издание тогда было за государственный счет, и мы как молодые авторы тогда даже получили гонорары. На тот момент размер гонорара был равен трем месячным окладам молодого специалиста! Я считаю, что подобная мера очень мотивирует», — отметила писательница.

По словам члена Союза писателей Дмитрия Старцева, в настоящее время книжные магазины плохо берут книги приморских авторов в связи с отсутствием спроса на них.

Молодые авторы Приморья отмечают, что издать книгу с большим тиражом в печатном виде почти нереально.

«Если нет денег, то приходится их копить или открывать краундфайдинг, как это делают в ISPRAVLYAY, либо обращаться в Ridero», — отмечает молодая писательница Анастасия Малковская.

Как правило, приморские писатели в том случае, если они не располагают деньгами или финансовой помощью от спонсоров, продвижением своих книг занимаются самостоятельно. Хотя сегодня издательства предлагают такую услугу как продвижение, и она стоит значительно дороже, чем сама печать книги.

«За рекламу приходится платить, а дистрибьютор накручивает такую цену, и книга становится настолько дорогой, что оставляет в убытке и писателя, и читателя, –подчеркивает молодой автор Денис Штаев. — При публикации в электронном виде часть этих трудностей пропадает, но появляется другая. Если вы продвигаете вашу книгу бесплатно — нет ничего проще — затрат на печать нет, рекламировать легче, главное защитить авторские права. Если вы продаете вашу книгу в электронном виде, убедить читателя ее купить становится сложнее, чем убедить купить бумажную, поскольку он понимает: производство материальной книги требует затрат, а к товару в Интернете люди привыкли относиться с точки зрения пиратства.

Молодае авторы также отмечают, что за интересные идеи и продвижение все равно придется платить. И дело уже состоит не в том, чтобы просто издать книгу, а в том, как автор потом собираетесь ее продвигать, и достаточно ли у вас сил и желания.