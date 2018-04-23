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Директора строительной фирмы в Краснодаре обвинили в невыплате заработной платы сотрудникам
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Директора строительной фирмы в Краснодаре обвинили в невыплате заработной платы сотрудникам 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Директор ООО «Промжилстрой» пойдет под суд за невыплату своим сотрудникам заработной платы. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
пресс-службе
СУ СК по Краснодарскому краю и краевой прокуратуры рассказали, что начальник фирмы с августа 2016 года по октябрь 2017 не платил в полном объеме заработную плату 27 подчиненным.
Как выяснилось, деньги у предприятия были, но они ушли на другие цели.
В результате долг перед сотрудниками превысил 1,3 миллиона рублей. Сейчас он частично погашен.
Президент России Владимир Путин дал поручение профсоюзам совместно с кабмином изучить проблему долгов, связанных с выплатой зарплаты на  предприятиях-банкротах, а также исключить любые незаконные увольнения.
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