Директора строительной фирмы в Краснодаре обвинили в невыплате заработной платы сотрудникам

Директор ООО «Промжилстрой» пойдет под суд за невыплату своим сотрудникам заработной платы. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

пресс-службе

Как выяснилось, деньги у предприятия были, но они ушли на другие цели.

В результате долг перед сотрудниками превысил 1,3 миллиона рублей. Сейчас он частично погашен.