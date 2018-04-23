Пензенский губернатор возмущен тем, что его поручения не исполняются

В качестве примера он привел транспортную сферу, напомнив, что еще в прошлом году потребовал обеспечить объявление остановок в автобусах и троллейбусах.

Как пояснил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин, для этого есть техническая возможность и на многих маршрутах это делается, но сложности возникли с перевозчиком «Меркурий».

После этих слов губернатор обрушился с критикой на министра.

«Слушайте, Вы бесполезны! Вы же бесполезны! Вам дал поручение вместе с городской властью губернатор. Вы мне рассказываете «ужасы мирной жизни» и трудности, с которыми Вы сталкиваетесь. Есть поручение — оно должно быть выполнено. Оно продиктовано обращением граждан, культурой, которую мы должны формировать», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 апреля.

Он также поинтересовался, возобновлено ли по его поручению транспортное сообщение в районах.

Михаил Торгашин сообщил, что, по состоянию на минувшую неделю, общее количество маршрутов было увеличено на 11% — до 198, а число рейсов на 73% — до 185.

«Есть районы, где еще не выполнено [поручение] и ведется эта работа», — пояснил министр, отметив, что во многом это связано с финансированием.

Услышав это, Иван Белозерцев призвал Михаила Торгашина не вынуждать освобождать его от должности и наказывать зампреда областного правительства Валерия Беспалова.

«Поднимите протокол. Кто там ответственный? Подготовьте предложения по наложению дисциплинарных взысканий. Никаких переносов сроков без моего согласия не может быть. Если я установил сроки, и мы их обговорили с Вами, они реальные и должны выполняться», — сказал он, обращаясь к заместителю руководителя аппарата — начальнику управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области Алексею Панину.

Глава региона поинтересовался, в каких именно районах поручение не выполнено.

«Сейчас вот у нас по деньгам Бековский, Земетчинский, Иссинский, Пачелмский, Спасский, Пензенский и Шемышейский подтвердили объем бюджетного финансирования. Колышлейский, Сердобский — запланировано внесение изменений. В Белинском, Вадинском, Нижнеломовском, Никольском, Сосновоборском и Тамалинском объемы средств на оплату муниципальных затрат на перевозчиков не соответствуют требуемым», — сообщил Михаил Торгашин.

В связи со сложившейся ситуацией Иван Белозерцев сделал замечание начальнику управления по контролю за исполнением управленческих решений областного правительства Игорю Пензину.

«Вы возьмите на контроль исполнение поручения своим управлением или я его расформирую», — пригрозил он.

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