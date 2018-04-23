В Москве закрывают Мавзолей Ленина

Федеральная служба охраны России сообщила, что Мавзолей В. И. Ленина закроют для посещений с понедельника, 23 апреля. Посетители также не смогут получить доступ к некрополю у Кремлевской стены. Отмечается, что данные меры носят временный характер. Мавзолей снова будет открыт уже 14 мая.

Это уже не первый раз, когда главная достопримечательность страны закрывается. В 2017 году в памятник-усыпальницу с телом вождя лидера СССР посетители не могли попасть с 9 по 14 июня. Кроме этого он закрывался 5 и 7 ноября в связи с проведением маршей, посвященных 76-ой годовщине военного парада 1941 года и Октябрьской революции соответственно, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание Газета.Ru

Напомним, что тело Владимира Ленина было помещено в прозрачный саркофаг в 1924 году. Мавзолей первоначально был сделан из дерева. Каменной памятник-усыпальница стала только в 1930 году. При ней имеется лаборатория по сохранению тела советского лидера.

После распада СССР в обществе ведутся дискуссии по поводу придания тела вождя земле и закрытия памятника-усыпальницы.