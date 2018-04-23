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Почти 8 тысяч голосов получили претенденты на звание «Народного ученика года»
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Почти 8 тысяч голосов получили претенденты на звание «Народного ученика года» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Чуть больше суток осталось до окончания голосования за «Народного ученика года-2018». На сегодняшний день за конкурсантов отдано около 8 тысяч голосов.
За победу борются двадцать школьников, которые участвуют в шестом сезоне проекта молодежного центра «ГОР. СОМ 35» «Ученик года-2018».
На данный момент больше всего лайков у представительницы школы № 41 Иляны Дымченко — 1063 лайка. Девочка увлекается музыкой, спортом, боксом и кулинарией, мечтает стать врачом, выучить несколько иностранных языков и путешествовать по миру. В будущем она видит себя успешным человеком, добившихся высот в карьере и окруженным большим количеством друзей.
На втором месте на сегодняшний день — ученица вологодского многопрофильного лицея Ксения Даничкина, набравшая 903 голоса. Она участвует в олимпиадах по разным предметам, занимается классическим балетом и с интересом решает астрономические задачи. В будущем надеется открыть экзопланету, на которой есть жизнь, а через 10 лет видит себя востребованным специалистом.
Замыкает тройку лидеров ученица школы № 11 Мария Целик. Девушка набрала 891 лайк. В свободное время она занимается танцами, изучает историю и постигает актерское мастерство, мечтает завести семью, через 10 лет видит себя успешным юристом.
Голосование за участников проекта завершится в 10 часов 24 апреля. Итоги конкурса подведут 25 апреля в кинотеатре «Ленком».
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