Почти 8 тысяч голосов получили претенденты на звание «Народного ученика года»

Чуть больше суток осталось до окончания голосования за «Народного ученика года-2018». На сегодняшний день за конкурсантов отдано около 8 тысяч голосов.

За победу борются двадцать школьников, которые участвуют в шестом сезоне проекта молодежного центра «ГОР. СОМ 35» «Ученик года-2018».

На данный момент больше всего лайков у представительницы школы № 41 Иляны Дымченко — 1063 лайка. Девочка увлекается музыкой, спортом, боксом и кулинарией, мечтает стать врачом, выучить несколько иностранных языков и путешествовать по миру. В будущем она видит себя успешным человеком, добившихся высот в карьере и окруженным большим количеством друзей.

На втором месте на сегодняшний день — ученица вологодского многопрофильного лицея Ксения Даничкина, набравшая 903 голоса. Она участвует в олимпиадах по разным предметам, занимается классическим балетом и с интересом решает астрономические задачи. В будущем надеется открыть экзопланету, на которой есть жизнь, а через 10 лет видит себя востребованным специалистом.

Замыкает тройку лидеров ученица школы № 11 Мария Целик. Девушка набрала 891 лайк. В свободное время она занимается танцами, изучает историю и постигает актерское мастерство, мечтает завести семью, через 10 лет видит себя успешным юристом.

Голосование за участников проекта завершится в 10 часов 24 апреля. Итоги конкурса подведут 25 апреля в кинотеатре «Ленком».