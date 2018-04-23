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Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Петрозаводске
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Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Торжественная церемония открытия состоится 25 апреля.
25-27 апреля в Петрозаводске состоится второй Чемпионат Республики Карелия «Абилимпикс». Его участниками станут 76 человек с ограниченными возможностями здоровья.
«Абилимпикс» — система конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Участниками второго регионального чемпионата станут студенты профессиональных образовательных организаций республики, взрослые с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также школьники. Возраст участников — от 14 до 65 лет.
Соревнования пройдут по 12 компетенциям. В категории «Студенты» и «Специалисты» заявлены восемь компетенций: «Малярное дело», «Поварское дело», «Ландшафтный дизайн», «Социальная работа», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Психология» и «Декоративное искусство». В категории «Школьники» ребята будут соревноваться по четырем компетенциям: «Декоративное искусство — бисероплетение», «Декоративное искусство — вязание крючком», «Флористика» и «Художественная вышивка».
В рамках деловой программы чемпионата запланированы тренинги — семинары, мастер-классы, ярмарка вакансий с участием работодателей, стратегическая сессия «Развитие системы профессионального инклюзивного образования в Республике Карелия». Для обучающихся коррекционных учреждений и классов будут проведены профессиональные пробы по различным направлениям.
Торжественная церемония открытия Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс» состоится 25 апреля в 12:00 на базе Союза организаций профсоюзов (ул. Дзержинского, 3).
Соревноваться в профессиональном мастерстве участники будут 26 апреля. Итоги подведут на церемонии закрытия Чемпионата 27 апреля в 12:00 в Национальной библиотеке Республики Карелия.
По материалам: ptzgovorit.ru
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