Парфенчиков внес ряд предложений Медведеву по развитию Карелии

Глава республики Карелия принял участие в совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности в Мурманске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности, на котором я внес ряд предложений по развитию рыбохозяственного комплекса Карелии,

— В 2017 году объем товаров рыбного промысла и аквакультуры вырос на 23,5 процента к уровню 2016 года, и Карелия вошла в тройку лидеров по объемам производства аквакультуры среди субъектов Российской Федерации. В 2017 году в Карелии был построен завод по производству высококачественных рыбных кормов для лососевых видов рыб и введена вторая очередь инкубационно-вырастного цеха. В планах — строительство селекционно-племенного центра, создание производства кормов для форели, современных производств по переработке рыбы, развитие переработки дикорастущего сырья, выпуск из него новых лечебно-профилактических продуктов и сублимированной продукции.