Парфенчиков внес ряд предложений Медведеву по развитию Карелии 

Глава республики Карелия принял участие в совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности в Мурманске.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности, на котором я внес ряд предложений по развитию рыбохозяственного комплекса Карелии,
— рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсетях.
— В 2017 году объем товаров рыбного промысла и аквакультуры вырос на 23,5 процента к уровню 2016 года, и Карелия вошла в тройку лидеров по объемам производства аквакультуры среди субъектов Российской Федерации. В 2017 году в Карелии был построен завод по производству высококачественных рыбных кормов для лососевых видов рыб и введена вторая очередь инкубационно-вырастного цеха. В планах — строительство селекционно-племенного центра, создание производства кормов для форели, современных производств по переработке рыбы, развитие переработки дикорастущего сырья, выпуск из него новых лечебно-профилактических продуктов и сублимированной продукции.
Развитие рыбохозяйственного комплекса — один из приоритетов для повышения конкурентоспособности экономики региона и требует дополнительных финансовых вливаний, о чем я говорил в своем выступлении. С учётом моих предложений Д. А. Медведевым Минсельхозу России дано поручение по итогам совещания проработать вопрос о включении объектов по производству рыбных кормов и селекционно-генетического материала в число подпадающих под меры поддержки объектов агропромышленного комплекса. Как отметил Председатель правительства — приоритетная задача, которая стоит перед регионами сегодня, — наладить переработку, чтобы рыба как можно быстрее оказалась на прилавках магазинов и на столах у наших потребителей.
По материалам: ptzgovorit.ru