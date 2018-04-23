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На Среднем Урале началась подготовка к Всероссийской переписи населения
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На Среднем Урале началась подготовка к Всероссийской переписи населения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Комиссию возглавил заместитель губернатора Александр Высокинский, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Также Куйвашев утвердил состав комиссии, в которую вошли 29 человек, включая министра экономики и территориального развития Александра Ковальчикк, руководителя управления федеральной службы государственной статистики Елену Кутину.
Первая перепись населения проводилась в России 9 февраля 1897 года. После распада СССР первая перепись должна была состояться в 1999 году, но была отменена из-за кризиса в 1998 году. Последняя перепись проводилась в 2010 году.
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