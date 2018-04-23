На Савеловском вокзале будут дежурить сотрудники Ведомственной охраны железнодорожного транспорта

С 1 мая работники Ведомственной охраны железнодорожного транспорта заступают на четыре московских вокзала: Белорусский, Киевский, Павелецкий и Савеловский. По договору с дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» они будут участвовать в обеспечении транспортной безопасности данных объектов во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал генеральный директор ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» Сергей Медведев

— Работники будут проводить досмотр пассажиров при входе на объекты, действовать в составе групп быстрого реагирования как внутри вокзалов, так и на подходах со стороны пассажирских станций, а также проводить мониторинг информации, поступающей с камер наблюдения, — пояснил Медведев.