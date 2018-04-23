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За помощь в поисках утонувшего бизнесмена объявили вознаграждение
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За помощь в поисках утонувшего бизнесмена объявили вознаграждение
АиФ Рязань
1 час назад
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Родные погибшего бизнесмена Юрия Канушкина просят откликнуться добровольцев, которые бы помогли найти тело. За розыск мужчины объявили вознаграждение.
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