В Тюмени в мусоропроводе нашли тело новорождённого ребёнка 

Во вторник ночью, 24 апреля, на улице Республики, 218 в мусоропроводе нашли труп младенца. Тело малыша нашел, по данным полиции, мусоропроводчик, который занимался уборкой мусора. Он сразу сообщил об этом в третий отдел полиции. По словам очевидцев, на вид малышу было не больше пяти месяцев. Сейчас жуткой находкой занимаются следователи, которые пытаются пролить свет на произошедшее.
— Информацию о случившемся подтверждаем. На данный момент по данному факту проводится доследственная проверка, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области.