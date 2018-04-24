В Тюмени в мусоропроводе нашли тело новорождённого ребёнка

Во вторник ночью, 24 апреля, на улице Республики, 218 в мусоропроводе нашли труп младенца. Тело малыша нашел, по данным полиции, мусоропроводчик, который занимался уборкой мусора. Он сразу сообщил об этом в третий отдел полиции. По словам очевидцев, на вид малышу было не больше пяти месяцев. Сейчас жуткой находкой занимаются следователи, которые пытаются пролить свет на произошедшее.