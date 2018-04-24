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В Тюмени в мусоропроводе нашли тело новорождённого ребёнка
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В Тюмени в мусоропроводе нашли тело новорождённого ребёнка 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Во вторник ночью, 24 апреля, на улице Республики, 218 в мусоропроводе нашли труп младенца. Тело малыша нашел, по данным полиции, мусоропроводчик, который занимался уборкой мусора. Он сразу сообщил об этом в третий отдел полиции. По словам очевидцев, на вид малышу было не больше пяти месяцев. Сейчас жуткой находкой занимаются следователи, которые пытаются пролить свет на произошедшее.
— Информацию о случившемся подтверждаем. На данный момент по данному факту проводится доследственная проверка, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области.
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