В военных городках Подмосковья в 2018 году отремонтируют четыре ДК

Четыре Дома культуры отремонтируют в текущем году в военных городках Подмосковья , на ремонт одного из них в подмосковном Краснознаменске потратят почти 180 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В ходе рабочей поездки в Краснознаменск министр культуры Московской области Оксана Косарева вместе с председателем комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олегом Рожновым посетила площадку, на которой развернут капитальный ремонт Дома офицеров — единственного учреждения культуры в городском округе.

«В 2018 году будут капитально отремонтированы четыре Дома культуры (городские округа Восход, Краснознаменск, Власиха , городское поселение Монино Щелковского района). Финансирование работ (в Краснознаменске — ред.) предусмотрено в объеме более 177 миллионов рублей из областного бюджета. Планируется, что капитальный ремонт Дома офицеров будет завершен в 2018 году», — сказала Косарева.

С 2016 года в Подмосковье в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» проводится работа по восстановлению имущественного комплекса учреждений социальной сферы военных городков Московской области, переданных из собственности министерства обороны РФ

«Капитальный ремонт Домов культуры в военных городках — системная и перспективная работа. В 2016 году отремонтированы Дом культуры и спорта «Восток» сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района и Чеховская детская школа искусств Чеховского муниципального района. В 2017 году завершен капитальный ремонт Дома культуры «Дом космонавтов» в городском округе Звездный городок и детской музыкальной школы в воинской части Сосновый бор Коломне », — напомнила министр.

По ее словам, в 2019-2020 годах будет завершен капитальный ремонт еще в девяти Домах культуры и в одной детской музыкальной школе. На это предусмотрено финансирование в размере около 1 миллиарда рублей. Планируется, что в городском округе Молодежный будет построен новый Дом культуры, на что предусмотрено более 150 миллионов рублей из областного бюджета.