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В Омске не хватает рабочих для ремонта дорог
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В Омске не хватает рабочих для ремонта дорог 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.
Сегодня, 27 апреля, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая старту ремонта магистралей. В ней принял участие и директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров. Он рассказал журналистам, что в Омске не хватает дорожной техники и рабочих.
«Не хватает 50% техники, а у той, что есть, износ превышает 80%. 500 рабочих ещё нужно. Есть 200 новых рабочих, но они временные. Работы ведутся не только на дорожном полотне, но и на благоустройстве других участков», — приводит слова Владимира Казимирова ИА «Омск здесь».
Отметим, что в 2018 году в Омске потратят 500 млн рублей на покупку новой дорожной техники. В текущем году в нашем городе отремонтируют 37 магистралей.
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