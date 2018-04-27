В Омске не хватает рабочих для ремонта дорог

Об этом сообщил директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

Сегодня, 27 апреля, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая старту ремонта магистралей. В ней принял участие и директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров . Он рассказал журналистам, что в Омске не хватает дорожной техники и рабочих.

«Не хватает 50% техники, а у той, что есть, износ превышает 80%. 500 рабочих ещё нужно. Есть 200 новых рабочих, но они временные. Работы ведутся не только на дорожном полотне, но и на благоустройстве других участков», — приводит слова Владимира Казимирова ИА «Омск здесь»

Отметим, что в 2018 году в Омске потратят 500 млн рублей на покупку новой дорожной техники. В текущем году в нашем городе отремонтируют 37 магистралей.