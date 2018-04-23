Ростовчане на этой неделе удивят энергичностью

«Деловое сообщество» в рамках новой рубрики «Деловой гороскоп» будет знакомить читателей с советами астрологов на предстоящую неделю. Напомним, что на наступившей неделе с 23 по 30 апреля будет шесть рабочих дней — в субботу из-за переноса майских праздников мы будем работать по понедельнику.

В частности, сегодняшний день, понедельник, 23 апреля, характеризуется состоянием медлительности и пассивности. Тем не менее, на этом фоне, по мнению психологов, в глубинах организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в критических или авральных ситуациях. В эти моменты ростовчане удивят окружающих своей энергичностью.

Завтрашний день, вторник, 24 апреля, хорош для учебы и любого восприятия новой информации. Успех также будет у тех, кто будет искать нестандартные решения. Однако важные встречи лучше перенести либо выбрать неформальную обстановку.

Астрологи не рекомендуют откладывать дела, запланированные на среду, 25 апреля, на другой день. Именно в середине недели в их реализации может ждать успех, а на следующий день работа может оказаться не по плечу. Сумевшим преодолеть себя среда откроет новые удивительные перспективы.

Четверг, 26 апреля, будет вести к успеху, достаточно просто соблюдать элементарные повседневные правила — например, приходить вовремя на работу. Если лениться и откладывать все на потом, можно остаться не у дел.

В пятницу, 27 апреля, по мнению астрологов, не будет толка от сложных и хитрых комбинаций. Больше простоты, упрямства и упорства — вот залог успеха в этот день.

«Лишний» рабочий день на этой неделе — суббота, 28 апреля. Споры с начальством скажутся на вашей карьере не лучшим образом. В тоже время, это день конкретности и четкости, поэтому лучше избежать таких оборотов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» — будьте уверены в себе и вас ждет успех!

Под завершение недели в воскресенье, 29 апреля, лучше не увлекаться долгими рассуждениями, важно поступать оперативно. Время — сегодня ваш лучший помощник.

Составлено по данным гороскопа Дмитрия и Надежды Зимы, «1001 гороскоп».