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Минэкологии края представило интерактивную карту загрязнителей воздуха
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Минэкологии края представило интерактивную карту загрязнителей воздуха 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
По итогам рейдовых мероприятий карта будет пополняться.
Значки, которыми отмечены предприятия, окрашены в разные цвета. Красный означает, что по суду объект должен быть закрыт, или оштрафован, синий — наложен временный запрет на использование оборудования, оранжевый — в отношении организации ведётся административное расследование. Зелёный цвет означает, что предприятие работает по всем принятым санитарным нормам. К слову, в скором времени на карте появятся значки несанкционированных свалок.
«На карту нанесено порядка 40-ка объектов. Все организации проверены в ходе контрольно-надзорных мероприятий. Красноярцы могут проверять, соблюдает ли предприятие требования экологического законодательства», — говорит заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
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