«Серые» компании намерены отлучить от госзакупок

Российские компании, использующие «серые» схемы оплаты труда и не делающие отчислений в Пенсионный фонд, могут отлучить от госзакупок. Пакет поправок в федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещен на официальном портале Госдумы РФ

Поправки разработаны депутатами от фракции "Справедливая Россия" . Они предлагают запретить участвовать в госзакупках тем организациям, которые уклоняются от уплаты страховых взносов в течение календарного года, предшествующего дате принятия решения о участии в конкурсе. В «бан» попадут фирмы, которые не отчисляют взносы с зарплат 10% и более штатных сотрудников.

При этом авторы документа ссылаются на данные Росстата , согласно которым 15 миллионов россиян в настоящее время трудоустроены неофициально, из-за чего теневой фонд оплаты труда достиг 10 триллионов рублей. «В результате региональные и муниципальные бюджеты ежегодно недополучают 1,3 триллиона рублей в качестве НДФЛ, а Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования — 3 триллиона рублей», — констатируют парламентарии.

По их расчетам, такое положение дел приведет к повышению пенсионного возраста на 5 лет для всех 15 миллионов граждан, согласившихся на «серое» трудоустройство. Чтобы исправить ситуацию, депутаты предлагают запретить таким компаниям участвовать в государственных конкурсах, тендерах, торгах и аукционах.

"Это повлечет увеличение консолидированного бюджета Российской Федерации , включая внебюджетные фонды", — уверены авторы документа.

Стоит напомнить, что сегодня многие эксперты предрекают пенсионной системе России крах — в том числе из-за увлечения работодателей «зарплатами в конвертах». Несмотря на то, что применяемые в РФ страховые отчисления (22%) — выше, чем в странах Евросоюза , наполняемость Пенсионного фонда России сегодня составляет всего 4,8% от ВВП страны.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», большинство работодателей не понимают, куда уходят эти отчисления, что только провоцирует их применять «серые» схемы в расчетах с сотрудниками.

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