В центре Тулы открылся творческий индустриальный кластер

Первая очередь кластера включает в себя Высшую техническую школу, которая будет готовить специалистов для промышленных предприятий, научно-техническую библиотеку, мультимедийный Музей станка и инновационную лабораторию «Фаблаб MAKER», оснащенную 3D-принтерами, лазерными, фрезерными и токарными станками.

«Творческий индустриальный кластер «Октава» — это важный проект, поддержанный Госкорпорацией Ростех и частным инвестором. В центре Тулы создано уникальное образовательное, досуговое пространство. Это современная площадка для профориентации молодежи, офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий, центр притяжения для активных и талантливых людей, да и просто отличное место для отдыха горожан. И при этом сохранено уникальное тульское производство», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Тульская «Октава» выбрана основой кластера не случайно. С советских времен завод производит акустическое оборудование, известное во всем мире благодаря своему эталонному качеству. Микрофоны «Октавы» использовали такие звезды, как U2, Sting , Iron Maden, Radiohead, Владимир Высоцкий и др.

С 1990-х годов предприятие находилось в кризисе. Летом 2017 года «Октава» была передана в прямое управление Госкорпорации Ростех, благодаря чему менее чем за год нарастила объемы производства в два раза и вышла на безубыточный уровень. Открытие кластера, на основе которого будет вестись профориентационная работа и подготовка специалистов, стало еще одним символом возрождения легендарного завода.

Одна из важных задач кластера — подготовка людей, нестандартно мыслящих и понимающих важность технологий, способных решать текущие задачи в условиях Индустрии 4.0. Сергей Чемезов, гендиректор Госкорпорации Ростех

«В Туле формируется экосистема для развития предпринимательства в сфере промышленности. Одна из важных задач кластера — подготовка людей, нестандартно мыслящих и понимающих важность технологий, способных решать текущие задачи в условиях Индустрии 4.0. Сильные образовательные пространства, в которых научные знания применяются в реальном производстве — основа для технологического рывка в будущем», — заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Одним из направлений работы кластера станет поддержка стартапов, специализирующихся на индустрии акустики. Кроме того, резидентами кластера смогут стать проектные команды, работающие над внедрением современных механизмов управления в промышленности.

«Сегодня промышленности требуются значительные инвестиции в человеческий капитал для роста числа высококвалифицированных кадров. Глобальная задача кластера — развитие промышленности через рост компетенций текущих кадров и привлечение интереса к отрасли среди молодежи. Один из проектов кластера — Высшая техническая школа — как раз займется переподготовкой работников промышленности, в первую очередь, сотрудников руководящих должностей. Второй проект больше направлен на подрастающее поколение. Это первый в России Музей станка, который будет рассказывать об истории страны через развитие промышленности с помощью искусства, литературы, урбанистики», — рассказал частный инвестор кластера, бизнесмен Михаил Шелков.