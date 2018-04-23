Танцующие ВАЗы: стала известна программа шествия на 1 Мая в Самаре

Празднование Дня весны и труда в Самаре стартует 1 мая в 9:00. На пересечении Молодогвардейской и Красноармейской начнется формирование колонны трудящихся. Ожидается, что она растянется от Красноармейской до Ленинградской.

Возглавят шествие представители правительства Самарской области . За ними пойдут сотрудники губернской думы и члены федерации профсоюзов вместе с победителями конкурса профессионал года. Следующую часть колонны составят представители внутригородских районов, предприятий и компаний Самары.

Колонна пройдет по площади Куйбышева, а затем по Молодогвардейской до пересечения со Студенческим переулком. После шествия все желающие могут вернуться на площадь и посмотреть праздничную программу. Для этого здесь установили трибуны на 9000 мест.