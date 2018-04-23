Ещё
Танцующие ВАЗы: стала известна программа шествия на 1 Мая в Самаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танцующие ВАЗы: стала известна программа шествия на 1 Мая в Самаре 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Празднование Дня весны и труда в Самаре стартует 1 мая в 9:00. На пересечении Молодогвардейской и Красноармейской начнется формирование колонны трудящихся. Ожидается, что она растянется от Красноармейской до Ленинградской.
Возглавят шествие представители правительства Самарской области. За ними пойдут сотрудники губернской думы и члены федерации профсоюзов вместе с победителями конкурса профессионал года. Следующую часть колонны составят представители внутригородских районов, предприятий и компаний Самары.
Колонна пройдет по площади Куйбышева, а затем по Молодогвардейской до пересечения со Студенческим переулком. После шествия все желающие могут вернуться на площадь и посмотреть праздничную программу. Для этого здесь установили трибуны на 9000 мест.
— Горожан ожидает уникальное шоу «Танцующие автомобили», в котором примут участие 50 моделей АВТОВАЗа разных лет. Завершит праздник парадное шествие машин, —рассказали организаторы праздника.
63.ru: последние новости
«Живее всех живых»: самарские коммунисты почтили память вождя мирового пролетариата На двухуровневой развязке на Ташкентской — Демократической разобрали парники В Самаре временно ограничат движение трамваев на проспекте Ленина и Ново-Садовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России296
Центр Еревана парализован203
Масляков резко пригрозил Светлакову313
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ574
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет43
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение