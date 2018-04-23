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В объединениях «М КЛУБа» создавали птичьи поделки
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В объединениях «М КЛУБа» создавали птичьи поделки 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Весна вступает в свои права. Перелетные птицы возвращаются домой из теплых стран, вьют гнезда и готовятся к появлению птенцов. Такие изменения природы не могли остаться без внимания мастериц!
20 и 21 апреля в корпусе 1455 досугового центра ГБУ «М КЛУБ» проходили мастер-классы, посвященные птицам. Наталья Самсонова и Анжелика Харюшина подготовили ряд занятий для самых разных возрастов. Ребята 3-5 лет склеивали из бумаги ласточек, детки постарше мастерили картонные скворечники, а подростки шили птиц из фетра или делали игрушки-птички из пряжи. ​
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