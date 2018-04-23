В объединениях «М КЛУБа» создавали птичьи поделки

Весна вступает в свои права. Перелетные птицы возвращаются домой из теплых стран, вьют гнезда и готовятся к появлению птенцов. Такие изменения природы не могли остаться без внимания мастериц!