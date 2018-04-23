В Госдуму поступил законопроект о запрете госзакупок у взаимозависимых поставщиков

Депутаты Госдумы внесли в парламент законопроект, который возвращает отмененную с января 2018 года норму по регулированию закупок компаний у зависимых от них юрлиц.

Неконкурентоспособные поправки

Один из авторов законопроекта, поступившего от «Справедливой России» Валерий Гартунг , в декабре 2017 года возмущался продавливаемыми Минфином поправками о выводе этих закупок из-под действия закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ), называя их лазейкой в законе. Однако возражения услышаны не были: принятые в конце 2017 года поправки в 223-ФЗ обязуют госкомпании проводить конкурентные закупки в электронном виде, за исключением отдельных случаев, в том числе закупки у взаимозависимых юрлиц. Таким образом, с января 2018 года законом не регулируются закупки госкорпораций у поставщиков, 25 или более процентов акций которых принадлежит заказчику, пишет «Коммерсант».

Разработчики обращают внимание, что госкомпании «уже реализуют схему уклонения от регулирования закупок путем выкупа доли или акций поставщиков в размере более 25%». Данная схема уклонения от действия 223-Ф3 «крайне распространена», отмечают депутаты. Доля неконкурентных закупок госкомпаний превышает 90%, «учитывая общий объем закупок в 30 трлн рублей, сумма закупок, реализованных неконкурентными способами, может составлять до 28 трлн рублей», говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению депутатов, распространение 223-ФЗ на закупки у взаимозависимых госкомпаний повысит их «эффективность и прозрачность» и «существенно сэкономит бюджетные средства».

Впрочем, шансов на то, что норма будет пересмотрена, мало, отмечают эксперты. В Минфине, который сейчас озабочен написанием подзаконных актов к 223-ФЗ, говорят, что «законопроект на рассмотрение не поступал».

Эксперты считают, что исключение закупок у взаимозависимых лиц из 223-ФЗ принципиально не повлияет на конкурентную среду в закупках — компании и раньше могли закупаться у единственного поставщика. Так, по мнению гендиректора Объединения профессиональных специалистов в области закупок Георгия Сухадольского, закупки госкорпораций у зависимых от них юрлиц могут быть как коррупционными, когда руководитель закупает у управляемой им же структуры, так и вполне прозрачными — это касается внутрихолдинговых сделок.

Независимый эксперт в сфере государственных и корпоративных закупок Виталий Байрашев считает, что «внутригрупповые закупки уйдут из публичного поля, о крупных миллиардных сделках мы не узнаем». По его оценкам, в основном закупки взаимозависимых компаний распространены в нефтегазовой сфере, там доля может доходить до 25%, в остальных отраслях это «мизерные проценты». «Вряд ли все заказчики ринутся пользоваться этой нормой, у них могут возникнуть проблемы с контролирующими органами, к тому же они обязаны раскрыть перечень взаимозависимых компаний. Не все рискнут это сделать, тем более во время санкций, каждый заказчик будет сам решать», — предполагает он.