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Полицейские в Магадане почтили память товарища, погибшего при исполнении служебных обязанностей
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Полицейские в Магадане почтили память товарища, погибшего при исполнении служебных обязанностей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня полицейские вспомнили Воронова Романа — добросовестного, ответственного, скромного и надежного товарища, энергичного, доброго и отзывчивого человека…
В этот день 13 лет назад в 17 часов 45 минут в дежурную часть милиции поступило сообщение о неадекватном поведении гражданина в одной из квартир жилого дома по улице Вострецова. В течение нескольких дней он насильно удерживал мать, а когда женщине удалось вырваться — она позвонила в милицию. По вызову прибыл наряд роты патрульно-постовой службы в составе старшего сержанта милиции Романа Воронова и Александра Маржанова. Дверь квартиры была закрыта, на просьбу ее открыть злоумышленник начал кричать, бить окна. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, которые выломали дверь. Первым в квартиру вошел Роман Воронов, он увидел человека в противогазе, который направлял в его сторону самодельное оружие. Милиционер предложил злоумышленнику успокоиться, но в этот момент прозвучал выстрел…
В 21 час 30 минут 37-летнего правонарушителя задержали и доставили в городское управление.
Старший сержант милиции Воронов Роман Владимирович от полученного огнестрельного ранения скончался в реанимационном отделении Магаданской областной больницы. Ему было 33 года…
В отношении дебошира проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой он был признан невменяемым. В дальнейшем к нему были применены принудительные меры медицинского характера.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Указом Президента РФ от 7 ноября 2005 года № 1275 орденом Мужества посмертно награжден старший сержант милиции Воронов Роман Владимирович, милиционер-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы милиции УВД по городу Магадану.
Ветераны органов внутренних, коллеги по работе возложили цветы на могилу товарища.
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