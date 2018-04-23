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Строительство двухпутных вставок на линии Комсомольск — Советская Гавань заметно увеличит пропускную способность
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Строительство двухпутных вставок на линии Комсомольск — Советская Гавань заметно увеличит пропускную способность 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Протяженность вставки — 3,1 км. Объем земляных работ на объекте составляет 344 тыс. куб. м: помимо разработки выемки и устройства насыпи предстоит возвести водоотводные канавы и кюветы. Строительство ведется по побережью реки Мули в сложных инженерно-геологических условиях. Кроме того, запланирована реконструкция станции Кото с удлинением действующих путей до 1050 м. Также здесь обновят устройства СЦБ, связи и электроснабжения.
Строительство двухпутной вставки на перегоне Джигдаси — Кото необходимо для организации безостановочного скрещения грузовых составов. За счет нее увеличится пропускная способность участка с 30 до 42 пар поездов в сутки, что позволит освоить перспективный объем перевозок к портам Ванино-Совгаванского узла.
Это не единственный объект инфраструктуры, направленный на обеспечение пропуска растущего грузопотока. Так, в 2017 году завершилось строительство вторых путей на перегоне Монгохто — Ландыши. Помимо этого, продолжается развитие действующих раздельных пунктов. В настоящее время на линии Комсомольск — Советская Гавань реконструируются станции Селихин, Акур, Хуту, Датта, Кенада. Здесь приемо-отправочные пути также удлиняются до полезной длины 1050 м для приема и скрещения длинносоставных поездов.
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