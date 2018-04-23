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Перуанские индейцы линчевали канадца, которого заподозрили в убийстве 81-летней целительницы, являвшейся лидером племени
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Перуанские индейцы линчевали канадца, которого заподозрили в убийстве 81-летней целительницы, являвшейся лидером племени 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Жители одной из деревень в районе Укаяли в верховьях Амазонки (Перу) устроили самосуд над гражданином Канады. Иностранца посчитали причастным к убийству престарелой целительницы, возглавлявшей одно из племен.
81-летняя Оливия Аревало — духовный лидер племени шипибо-конибо — умерла 19 апреля от пяти огнестрельных ранений в области груди. Местные жители заподозрили в ее убийстве 41-летнего гражданина Канады Себастьяна Пола Вудрофа, который проживал в районе и пользовался услугами целительницы, сообщает
Русская служба BBC
Видеозапись линчевания разошлась по соцсетям, после чего полицейские смогли найти труп Вудрофа примерно в одном километре от дома Аревало.
На снятых кадрах видно как похожий на Вудрофа избитый человек лежит в луже и стонет, а на него набрасывают веревку и начинают тащить. Вокруг стоят десятки людей, в том числе дети, и смотрят на расправу. Шокирующий ролик опубликован каналом
Zona Pucallpa Noticias
в соцсети Facebook.
"Мы не успокоимся, пока не найдем тех, кто совершил эти два убийства", — сказал местный прокурор Рикардо Палма Хименес.
Между тем следователи поначалу пришли к выводу, что в убийстве женщины, пользовавшейся большим авторитетом у индейцев Амазонии, участвовали три человека. Они передвигались на мотоцикле, пишет
Peru21. Одним из подозреваемых и был Вудроф, которого объявили в розыск, а потом нашли мертвым.
По одной из версий, женщину-вождя могли убить те, кто занимается незаконными вырубками леса или добычей полезных ископаемых. Однако более вероятно, что Оливию убили из-за ее 47-летнего сына Хулио Васкеса Аревало (всего у женщины четверо детей). Васкес неоднократно проникал в дом Вудрофа и воровал его вещи. В итоге канадец пришел к Оливии и предъявил претензии в связи с этими кражами. Словесная перепалка закончилась стрельбой, сообщает
Exitosa Noticias
Убийство Аревало вызвало большой резонанс в Перу, где остаются нераскрытыми несколько убийств других лидеров местных общин. В адрес защитников прав коренного населения нередко раздаются угрозы из-за их попыток бороться с «черными лесорубами».
Полицейские пока не могут сказать, связано ли убийство Оливии Аревало с ее деятельностью лидера общины и защитника прав коренного населения.
В отдаленных деревушках в перуанских Андах и перуанской Амазонии подозреваемых в преступлении нередко подвергают наказанию в соответствии не с законами, а с местными традициями. Самосуд тоже остается достаточно распространенным явлением.
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