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Дикари расправились с туристом за убийство их шаманки
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Дикари расправились с туристом за убийство их шаманки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Коренное население долины реки Амазонки в Перу расправилось с канадцем, решив, что он убил их старейшую целительницу. Об этом сообщает The Guardian.
81-летняя шаманка племени Шипибо-Конибо Оливиа Аревало погибла возле своего дома в результате двух выстрелов. По словам прокурора Рикардо Пальма Хименеса, подозреваемых по делу убийства Аревало пока нет. Однако жители местных деревень подумали, что в этом замешан один из клиентов целительницы, и линчевали его.
Очевидцы засняли на видео стонущего в луже человека, на голову которого накидывают веревку и тащат в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что это был 41-летний гражданин Канады Себастьян Вудрофф, живший в Перу недалеко от дома Аревало. Вскрытие тела показало, что он умер от удушения.
«Мы не успокоимся, пока оба убийства не будут расследованы», — заявил прокурор Хименес.
Власти сообщают, что это уже не первый случай, когда местные племена расправляются с людьми без вмешательства полиции.
В январе в реке Виниканота, Перу, обнаружили тело туристки из Испании. Женщина неудачно спрыгнула на тарзанке с обрыва и разбилась. Владельцы аттракциона решили избежать неприятностей с полицией и выбросили труп в ближайшую реку.
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