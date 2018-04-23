В Темрюке мужчина убил собственную бабушку её же ходунками

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. Трагические событий разворачивались 5 апреля. 37-летний внук был в гостях у своей бабушки. Женщина проживала в Темрюке на ул. Свердлова. Причем несколько лет назад мужчина проживал вместе со своей бабушкой. Четыре года назад по решению суда его выселили за систематические нарушения прав пенсионерки.

На этот раз между гостем и хозяйкой дома произошел конфликт. Воспользовавшись беспомощностью пожилой женщины, кубанец избил её металлическими ходунками. 80-летняя женщина была уже настолько слаба, что передвигалась с их помощью. На протяжении двух дней пострадавшая пролежала в своем доме. Затем к ней в гости наведалась родственница, она и обнаружила труп женщины.

— Потерпевшая скончалась спустя два дня в результате закрытой тупой травмы грудной клетки, многочисленных переломов ребер и ушиба сердца. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по КК.

В отношении 37-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).