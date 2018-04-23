Встречался ли Сталин с блаженной Матроной

Блаженная старица Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых в России . Вспоминаем главные факты жизни подвижницы.

Сон матери

Матрона появилась на свет в 1885 году в бедной крестьянской семье. Рождение четвертого ребенка обернулось настоящей драмой для родителей — девочка родилась без глазных яблок. Отец с матерью было решили отправить дочку в приют, но матери приснился сон, в котором слепая белая птица села ей на грудь, в область сердца. После этого родители решили оставить девочку в семье.

Любопытно, что спустя много лет Матрона часто учила не доверять сновиденьям: «Не обращай на них внимания, сны бывают от лукавого — расстроить человека, опутать мыслями».

Дымка над купелью

При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской. Когда священник опустил дитя в купель, над младенцем образовалась легкая дымка в образе столба, от которой разносилось благоухание. Священник тогда сказал, что незрячая девочка станет святой. Интересно, что спустя несколько лет Матрона предсказала смерть крестившего ее батюшки.

Нерукотворный нательный крест

Матрона с самого рождения имела на груди выпуклость в форме креста. Старица считала ее нерукотворным нательным крестиком и еще в детстве отказывалась надевать на шею обычный крест.

Встреча с Иоанном Кронштадтским

Будучи подростком, Матрона совершила несколько паломничеств к святым местам. К этому моменту она уже открыла в себя дар целительницы и предсказательницы. Существует предание о встрече в Андреевском соборе Кронштадта 14-летней паломницы Матроны со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Согласно легенде, по окончании богослужения он публично обратился к незрячей девочке, которую видел впервые: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России».

Потеря способности ходить

В 16 лет у Матроны отнялись ноги. Интересно, что она предсказывала это событие: в одно из богослужений в храме к ней должна была подойти неизвестная женщина, которая и отнимет у нее способность ходить. Так все и произошло. Потом Матрона говорила: «Я не избегала этого — такова была воля Божия».

Предсказания

Матрона предсказала два трагических события в истории России — революцию и Великую Отечественную войну. Так, еще в 1899 году старица говорила: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать… все бросят землю и побегут кто куда». Накануне второй войны Матрона журила своих близких: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит».

Встреча со Сталиным