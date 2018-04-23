В конце июня в парках Москвы высадят 700 тыс. цветов

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Около 700 тыс. цветов высадят в конце июня на особо охраняемых природных территориях Москвы (ООПТ). Это однолетние неприхотливые растения 26 сортов, в том числе бархатцы, георгины и бегонии, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы

"Около 700 тыс. ярких цветов высадят к концу июня на ООПТ, подведомственных ГБУ «Мосприрода». Клумбы с оранжевыми бархатцами, вечноцветущей алой бегонией, небесно-голубой петунией и розовым бальзамином появятся в природном парке «Тушинский», природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево» и «Царицыно», парках «Серебряный бор», «Сокольники» и других", — говорится в сообщении.