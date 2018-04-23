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В конце июня в парках Москвы высадят 700 тыс. цветов
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В конце июня в парках Москвы высадят 700 тыс. цветов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Около 700 тыс. цветов высадят в конце июня на особо охраняемых природных территориях Москвы (ООПТ). Это однолетние неприхотливые растения 26 сортов, в том числе бархатцы, георгины и бегонии, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.
"Около 700 тыс. ярких цветов высадят к концу июня на ООПТ, подведомственных ГБУ «Мосприрода». Клумбы с оранжевыми бархатцами, вечноцветущей алой бегонией, небесно-голубой петунией и розовым бальзамином появятся в природном парке «Тушинский», природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево» и «Царицыно», парках «Серебряный бор», «Сокольники» и других", — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь цветников составит больше 11 кв. м. «Мы специально выбирали долгоцветущие и неприхотливые виды, которые не требуют какого-то специального ухода и хорошо переносят низкие температуры», — приводятся на портале слова замруководителя ГПБУ «Мосприрода» Веры Струковой.
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