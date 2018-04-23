Салехардских коммунальщиков незаконно заставляли проходить медосмотр по два раза на день

Прокуратура Салехарда провела проверку соблюдения трудового законодательства в АО «Салехарддорстрой».

Установлено, что приказ компании от 9 января об обязательном прохождении медицинского осмотра не соответствует требованиям трудового законодательства.

Известно, что согласно требованиям приказа рабочие автотранспортного, ремонтно-строительного, дорожно-эксплуатационного, коммунально-бытового цехов, а также энергоучастка должны были в обязательном порядке проходить двухразовый ежедневный медицинский осмотр — перед началом рабочей смены и после её окончания.

Вместе с тем, должности, перечисленные в правилах внутреннего трудового распорядка работников АО «Салехарддорстрой», не относятся к категориям работников обязанных проходить ежедневный медицинский осмотр. Таким образом, привлечение работников к прохождению медосмотра не обоснованно и нарушает права граждан.

В адрес акционерного общества внесено представление об устранении нарушения закона, а также принесен протест на приказ, устанавливающий прохождение медицинского осмотра.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а незаконный приказ отменен.