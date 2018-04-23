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В Екатеринбурге сотрудница налоговой вернула государству 12,5 миллиона
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В Екатеринбурге сотрудница налоговой вернула государству 12,5 миллиона 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Бывшая сотрудница Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области не смогла доказать в суде, что ее супруг смог приобрести дорогостоящее имущество за честно заработанные деньги.
Подозрение прокуратуры вызвал тот факт, что муж госслужащей в 2014 году приобрел имущество на сумму более 20 миллионов рублей при официальном совокупном доходе семьи менее четырех миллионов рублей. В суде супруги представили свидетелей, которые указали на то, что занимали им деньги на приобретение имущества.
В ходе проверки руководство инспекции взаимодействовало с сотрудниками надзорного ведомства. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. Сотрудница уволилась из налогового органа по собственному желанию
В итоге с нее и ее мужа было взыскано 12,5 миллиона рублей в доход государства.
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