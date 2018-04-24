Арестован главный экономист банковского надзора ЦБ России

Сотрудника ЦБ подозревают в совершении мошеннических действий.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сообщается в карточке дела.

По информации на сайте суда, Юргелевичу вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).