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Арестован главный экономист банковского надзора ЦБ России
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Арестован главный экономист банковского надзора ЦБ России 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Басманный суд Москвы предписал арестовать главного экономиста банковского надзора Центрального банка России по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт суда.
Сотрудника ЦБ подозревают в совершении мошеннических действий.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сообщается в карточке дела.
По информации на сайте суда, Юргелевичу вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензии у двух банков — у "Русского торгового банка" и московского банка «Логос». По данным РИА Рейтинг, банк «Логос» на 1 марта занимал 510 место в банковской системе России, «Русский торговый банк» — 212 место.
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