Житель Кубани убил бабушку ходунками

Внуку, убившему бабушку ходунками, предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Мужчина жил с 80-летней

пенсионеркой. Между ними часто случались бытовые ссоры. Четыре года назад его выселили по решению суда за постоянные нарушения прав пенсионерки.

5 апреля обвиняемый нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки механическими ходунками, на которых она передвигалась. Бабушка умерла спустя два дня из-за закрытой тупой травмы грудной клетки, многочисленных переломов ребер и ушиба сердца.

пресс-службе