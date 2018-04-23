Житель Кубани убил бабушку ходунками 

Внуку, убившему бабушку ходунками, предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Мужчина жил с 80-летней
пенсионеркой. Между ними часто случались бытовые ссоры. Четыре года назад его выселили по решению суда за постоянные нарушения прав пенсионерки.
5 апреля обвиняемый нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки механическими ходунками, на которых она передвигалась. Бабушка умерла спустя два дня из-за закрытой тупой травмы грудной клетки, многочисленных переломов ребер и ушиба сердца.
пресс-службе
СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что тело женщины нашла родственница. Внук бабушки заключен под стражу. Идет расследование уголовного дела.