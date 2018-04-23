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Фонтан в «Аптекарском огороде» заработал первым в Москве
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Фонтан в «Аптекарском огороде» заработал первым в Москве 

Южное Бутово 53 минуты назад
Фото: Южное Бутово
Первый в Москве фонтан заработал в «Аптекарском огороде» в пятницу, 20 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
20 апреля, в рамках весеннего фестиваля цветов, в Зеркальном канале ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» заработал первый фонтан в Москве. Другие фонтаны в столице запустят не ранее конца апреля», — сообщила О. Архипова.
Она пояснила, что в ближайшее время в Зеркальный канал переселят японских карпов кои и других рыб. Задача плавающего фонтана — максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми. Как отметила О. Архипова, открытие сезона фонтанов — один из главных символов наступления настоящей весны.
«Наших гостей он приводит в восторг — фонтан активно фотографируют и выкладывают снимки в социальные сети. Аэрация воды для карпов — очень значимая функция фонтана. Напоминаем, что рыб категорически нельзя ничем кормить. Также запрещено бросать в воду металлические объекты — никаких монеток, если вы не хотите погубить животных», — приводятся в сообщении слова директора сада Алексея Ретеюма.
Кроме того, в «Аптекарском огороде» цветут тюльпаны, нарциссы, необозримые ковры медовых первоцветов, кандыки, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.
Фото взято: https://img.lookmytrips.com/images/look651p/big-56e448b4ff93672791067ce1-59d48c3c70ccc-1ct931s.jpg
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