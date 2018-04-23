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В Тюмени в лесополосе нашли тело пропавшего подростка Андрея Колосова
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В Тюмени в лесополосе нашли тело пропавшего подростка Андрея Колосова 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В воскресенье, 22 апреля, в Московском поселке в Тюменском районе в лесополосе нашли тело 17-летнего Андрея Колосова.
Ранее тюменца искали родные и близкие. Посты о пропаже Андрея Колосова появились в соцсетях 16 апреля. Спустя почти неделю подростка нашли мёртвым. По этому факту следователи проводят проверку.
— На данный момент проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства смерти молодого человека. Предварительная причина смерти — асфиксия (удушение. — Прим. авт.). Но точная причина станет известна после экспертизы, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Ранее знакомые сообщили, что подросток пропал после конфликта в тюменском колледже экономики, где он учился. Эту информацию будут проверят в Следственном комитете.
Редакция 72.ru приносит искрение соболезнования семье Андрея Колосова.
Также в эти выходные в Тюмени завершились поиски бухгалтера Снежаны Конопельцевой, которая пропала зимой. Женщину нашли мёртвой на берегу Туры.
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