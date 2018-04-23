В Тюмени в лесополосе нашли тело пропавшего подростка Андрея Колосова

В воскресенье, 22 апреля, в Московском поселке в Тюменском районе в лесополосе нашли тело 17-летнего Андрея Колосова

Ранее тюменца искали родные и близкие. Посты о пропаже Андрея Колосова появились в соцсетях 16 апреля. Спустя почти неделю подростка нашли мёртвым. По этому факту следователи проводят проверку.

— На данный момент проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства смерти молодого человека. Предварительная причина смерти — асфиксия (удушение. — Прим. авт.). Но точная причина станет известна после экспертизы, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области

Ранее знакомые сообщили, что подросток пропал после конфликта в тюменском колледже экономики, где он учился. Эту информацию будут проверят в Следственном комитете.

Редакция 72.ru приносит искрение соболезнования семье Андрея Колосова.