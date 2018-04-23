Калужский мусор сортировали нелегалы 

Во время проверки Калужского завода по производству альтернативного топлива полиция обнаружила 29 гастарбайтеров-нарушителей режима пребывания в России. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, девять из них к тому же работали без патентов. Всех нарушителей, оказавшихся гражданами Узбекистана, полиция оштрафовала. Калужский завод по производству альтернативного топлива расположен рядом с закрытым по требованию прокуратуры ждамировским полигоном бытовых отходов. Отсортированный на этом предприятии мусор отправляется на цементный завод «Лафарж», который использует его в качестве альтернативы газу.