В хабаровское ОАО «Заря» прибыли 140 племенных коров

На ферме ОАО «Заря» в Хабаровском районе приняли пополнение: 140 коров голштино-фризской породы прибыли из Красноярска и прошли карантин. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» министр сельского хозяйства и развития сельских территорий края Александр Купряков, нетели — молодые ещё не телившиеся животные — перенесли дорогу хорошо, живые и здоровые.

— Голштино-фризская порода в молочном производстве самая продуктивная, — отметил Александр Купряков. — Фермер лично отбирал животных на племенной ферме. Месяца через три у коров появятся телята и они начнут доиться. На приобретение животных министерство сельского хозяйства Хабаровского края выделило предпринимателю грант.

Кроме этого, фермеры и сельскохозяйственные предприятия могут получить государственную поддержку на возмещение части затрат по приобретению племенного поголовья. По данным Александра Купрякова, в этом году число породистых коров в крае вырастет на 3 тыс. голов.